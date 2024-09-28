BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Alman basınındaki o iddialara Türkiye'den yalanlama

Alman basınındaki o iddialara Türkiye'den yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının toplu olarak Türkiye'ye geri gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Keçeli, bu konuda herhangi bir uygulamaya onay verilmediğini ve konunun Erdoğan-Scholz görüşmesinde gündeme gelmediğini vurguladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü
ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü
Hakan Fidan ve Antony Blinken New York'ta bir araya geldi
Hakan Fidan ve Antony Blinken New York'ta bir araya geldi
Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü
Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı
Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor
Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?
Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?
Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "sorunu çözüme kavuşturacağım" mesajı
Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "sorunu çözüme kavuşturacağım" mesajı
Murat Kurum Söğütlü Cami temel atma töreninde konuştu: İsrail'in hedefi Anadolu'dur!
Murat Kurum Söğütlü Cami temel atma töreninde konuştu: İsrail'in hedefi Anadolu'dur!