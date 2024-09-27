Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in golleri Figueiredo'dan, Sivasspor'un golü ise Menig'den geldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
82. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin ara pasında sağ taraftan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu: 1-2.
86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta çıktı.
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.