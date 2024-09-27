BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  SPOR

Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in golleri Figueiredo'dan, Sivasspor'un golü ise Menig'den geldi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

82. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin ara pasında sağ taraftan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu: 1-2.

86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı
Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor
Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?
Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?
Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "sorunu çözüme kavuşturacağım" mesajı
Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "sorunu çözüme kavuşturacağım" mesajı
Murat Kurum Söğütlü Cami temel atma töreninde konuştu: İsrail'in hedefi Anadolu'dur!
Murat Kurum Söğütlü Cami temel atma töreninde konuştu: İsrail'in hedefi Anadolu'dur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı
Sergen Yalçın, Alman ekibinin başına geçiyor
Sergen Yalçın, Alman ekibinin başına geçiyor
Bakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı