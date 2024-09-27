Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında iklim krizinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu vurguladı. Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çevre konusundaki kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “21. Yüzyılda Türkiye’nin Çevre Seferberliği” kitabını kamuoyuyla paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çevre ve iklim kriziyle mücadelesine dikkat çekti. Altun, küresel iklim krizinin dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sınamalardan biri olduğunu belirterek, bu mücadelenin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” şiarlarıyla hareket ettiğini söyleyen Altun, bu prensipler doğrultusunda çevre konusunda kararlılıkla adımlar attıklarını ifade etti.

Altun, özellikle Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatılan ve Türkiye’nin çevre alanında dünyaya sunduğu en önemli projelerden biri olarak gösterilen Sıfır Atık Projesi'ni küresel bir marka hâline getirdiklerini dile getirdi. Türkiye’nin, 2022 yılında Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı ilk imzalayan ülke olduğunu hatırlatan Altun, bu kararlılığın sürdürülebilir bir çevre için uluslararası düzeyde önemli bir yol haritası oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca Altun, BM 79. Genel Kurulu’na özel hazırlanan “21. Yüzyılda Türkiye’nin Çevre Seferberliği” kitabını kamuoyuyla paylaştı. Kitapta, çevre politikalarının kamu yönetiminin merkezî unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim yazısının yanı sıra BM Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Achim Steiner, BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen ve diğer uluslararası isimlerin de katkıları yer aldı.

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Işte Fahrettin Altun'un o paylaşımı