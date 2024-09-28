BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.

Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mürettebatın Dolmabahçe Ofisi'nin hemen karşısına demir attığını belirterek, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda demirlemiş durumdalar. Kendilerini buradan selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin envantere alınan yerli ve milli platform ve sistemlerle hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğinin söylenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ederek, fırkateyni ve bahriyeli kardeşlerini şahsı ve milleti adına bir kez daha selamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Erzurum'da okul servis aracıyla çocuğa çarpan sürücü tutuklandı
Erzurum'da okul servis aracıyla çocuğa çarpan sürücü tutuklandı
İsrail'den Beyrut'a peş peşe saldırılar!
İsrail'den Beyrut'a peş peşe saldırılar!
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya rest: Normalleşme olmayacak!
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya rest: Normalleşme olmayacak!
Alman basınındaki o iddialara Türkiye'den yalanlama
Alman basınındaki o iddialara Türkiye'den yalanlama
ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü
ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü
Hakan Fidan ve Antony Blinken New York'ta bir araya geldi
Hakan Fidan ve Antony Blinken New York'ta bir araya geldi
Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü
Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Fahrettin Altun: İklim krizi, tüm insanlığın ortak meselesi
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiaları yalanlandı
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı
Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı