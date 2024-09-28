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Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk olacak! Gözler o isimde, ilk 11'de başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk olacak! Gözler o isimde, ilk 11'de başlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Osayi-Samuel geri döndü

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor.

Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

Fred ve Jayden sınırda

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.

Bu iki futbolcu, yarın kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Forvette gözler Dzeko'da

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor karşısında golcü Edin Dzeko'nun ilk 11'de başlaması öngörülüyor.

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'nin Union Saint-Gilliose müsabakasının aksine Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer almaması Fenerbahçe'nin oyuna Dzeko ile başlaması bekleniyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 gol atan Dzeko, 1 de asist yaptı.

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