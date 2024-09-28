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'Almanya, binlerce Türk vatandaşı geri gönderecek' iddiası! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'Almanya, binlerce Türk vatandaşı geri gönderecek' iddiası! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gönderileceği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşleriyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

“Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir” ifadelerine yer verdi.

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