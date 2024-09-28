Yusuf Yazıcı transferinde sürpriz son

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor. Türkiye'den ve İngiltere'den kendisine yapılan teklifleri teker teker reddeden Yusuf Yazıcı, transfer döneminin kapanmasıyla boşta kalmıştı. Sezon başlamasına rağmen hala daha bir takıma imza atmayan Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos ile anlaştığı öğrenildi.

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Yusuf Yazıcı, bekledi bekledi ve sonunda sürpriz bir takıma gitti. Kendisine yapılan makul teklifleri reddederek nispeten daha büyük bir takıma gitmek için çabalayan Yusuf Yazıcı'nın tüm planları suya düştü.

Yusuf Yazıcı'nın bu ısrarı kötü sonuç verdi. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte boşta kalan Yusuf Yazıcı için alternatifler de azalmıştı.

Yunanistan Ligi'ne gitmeye karar veren Yusuf Yazıcı, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmediği için pişman olduğu öğrenildi. Olympiakos ile prensip anlaşmasına varan milli oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.