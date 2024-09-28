Dolmabahçe'de yatırım zirvesi! Dünyanın 20 devi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde İstanbul'da buluşuyor

Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün İstanbul'da toplanıyor. Kritik buluşmada küresel şirketlere Türkiye'ye doğrudan yatırım için çerçeve çizilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, ABD'li dev yatırımcıların katılımıyla New York'ta yapılan zirvenin ardından bugün de 20 çokuluslu şirketin yöneticisi İstanbul'a geliyor. Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları küresel iş dünyasına tanıtılacak. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı zirveyle Türkiye yeniden reform ajandasına dönecek. Saat 14.00'te başlayacak zirve Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak yapılacak. Zirve sonunda basın bildirisi yayımlanacak.

2 kurum, 18 küresel şirket

Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcı geliyor. Katılımcılar arasında varlık fonlarından enerji şirketlerine, gıdadan petrokimya ve otomotiv firmalarına kadar çok sayıda yabancı firmanın yer aldığı bildirildi.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Fırsatlar anlatılacak

Bugün yapılacak zirvede, yabancı yatırımcılara, 'dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri' konusundaki fırsatlar anlatılacak.