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ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi

ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi

Asal Araştırma, 2 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' diye sordu. Ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.

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Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' başlıklı anket çalışmasını paylaştı.

2 bin kişiyle yapılan ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oran yüzde 18,8'e düştü.

Yine ankette, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülürken, 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldi.

İşte anketten sonuçlar;

Ağustos 2024

"Ne sıklıkla namaz kılarsınız?

Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8

Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7

Namaz kılmam:%44.5

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