Şimşek: Yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yapısal reform programımızın önemli bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz." dediAbone ol
Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yapısal reform programımızın önemli bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz.
Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığımızın da karşı garantisiyle sağladığı kaynakla Eximbank yeşil ihracata uygun koşullu finansman imkanı sunuyor.