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Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara “Mercek-26” operasyonu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara “Mercek-26” operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 'Mercek-26' operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonda toplamda 2 bin 511 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 310 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-26' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 81 ilde İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-26” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde; “İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirildi. 318 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirildi. 96 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirildi. 129 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 125 şüpheli gözaltına alındı."

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