Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarını (OTMİ) yıl sonunda devreye almayı planladıklarını belirterek, "OTMİ'ler, trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurları büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen OTMİ çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve demir yolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ'lerle trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hatalarıyla olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kara yollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demir yollarında da başlattıklarına işaret ederek, "Demir yollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce doğrudan insan eliyle yapılan demir yolu araçları yürüyen aksam, yük dengesi ve olası arıza kontrollerinin OTMİ sayesinde tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlarla trenler hareket halindeyken dahi yapılabileceğini bildiren Uraloğlu, demir yollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek, işletme maliyetlerini düşüreceklerinin altını çizdi.

Raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak

Uraloğlu, TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında OTMİ Geliştirme Projesi Protokolü'nün 2021 yılında imzalandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz Tren Tanıma Pantograf Denetleme ve Tekerlek Apleti Tespit Sistemlerini 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar Fren Sabo, Fren Balata, Disk Asıntı ve Aks Rulman Sıcaklık Ölçüm Sistemlerini devreye almaya planlıyoruz."

Geliştirilen sistemlerin Avrupa Birliği araştırma ve inovasyon projeleri içerisinde öncelikli projelerden olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ, tamamen otonom olarak demir yolu araçlarını mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Toplanan bilgiler, akıllı algoritmalarla makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleriyle analiz edilerek anomali tespiti yapılabilecek. Bir araçtan toplanan bilgilerin zamana göre değişimi ve tarihçesi toplanarak bakım çalışmaları olası bir arızadan önce yapılabilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilebilecek. OTMİ'lerle hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen verilerle birlikte Ankara'da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak."

Uraloğlu, anlaşma kapsamında mini OTMİ tesisleri kurulacağını, mevcut hatlara kurulacak istasyonlarda ise lokasyon özelliklerini dikkate alacaklarını belirterek, "Hat kapasitesi ve yoğunluğu, güzergah üzerinden taşınan yük cinsi, kent içi ve dışına ulaşım yapan hatlar gibi bazı sınıflandırmalar yaparak tren muayene istasyonları kurulumlarını yapacağız." bilgisini paylaştı.