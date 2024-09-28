İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'a yakın bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, Nasrallah'tan dün geceden bu yana haber alamadıklarını duyurdu. İsrail, saldırıda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldüğünü bildirdi. Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan Nasrallah'ın öldürüldüğü haberinin ardından İran'ın dini lideri Hamaney, yükek güvenlikli bir yere nakledildi.

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İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda altı kişinin yaşamını yitirdiği, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığı belirtimişti. Dün Lübnan'a yönelik saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edilmiş ancak doğrulanamamıştı.

İsrail medyası, saldırılardaki ana hedefin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada ise Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurdu. Ordu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldürüldüğünü belirtti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük."

Hizbullah'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak örgüte yakın bir kaynak Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Nasrallah'tan dün geceden bu yana haber alamadıklarını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Nasrallah'ın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese ulaşacaklarını söyledi.

Halevi, “Bu bizim alet çantamızın sonu değil. Mesaj basit, İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz” dedi.

Nasrallah'ı öldüren saldırının uzun süredir hazırlandığını belirti ve "Doğru zamanda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi, şimdi sonraki adımlar için dikkatli bir hazırlıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halevi, tüm cephelerde tam hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Diğer örgütlerle koordinasyon da dahil olmak üzere tüm güçler çok iyi bir senkronizasyon ve hazırlık sağlamalıdır" diye ekledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari de Nasrallah'ın on yıllar boyunca İsrail'i terörize ettiğini ve "dünyanın en etkiili teröristlerinden biri" olduğunı öne sürdü.

80 ton bombanın atıldığı saldırıda öldü

Hagari, Nasrallah'ın Hı̇zbullah'ın yeraltı karargahında öldürüldüğünü açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösündeki karargahta 80 ton bombanın atıldığı saldırıda öldü.

Hı̇zbullah'ın İsraı̇l toplumuna sızma, ı̇sraı̇l vatandaşlarını öldürme ve kaçırma planı olduğunu iddia etti.

Nasrallah'ın dı̇ğer üst düzey komutanlarla bı̇rlı̇kte olduğunu, saldırının, üst düzey komuta kademesı̇ İsraı̇l'e karşı faalı̇yet yürütürken gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sözcü, sı̇vı̇l kayıplardan emı̇n olmadıklarını, Hı̇zbullah'ın sı̇vı̇llerı̇n arkasına saklanarak çalışma yönetimin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Hagari, kara operasyonları hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: "Elı̇mı̇zde çok sayıda araç var ve bunları kullanmaya hazırız. Her saldırıdan önce hukuk ekı̇bı̇yle görüşülür ve zayı̇at göz önünde bulundurulur."

Hagari, Nasrallah'ın ölümünün arkasındakı̇ ı̇stı̇hbaratı açıklamayı reddettı̇ ancak bilginin doğrulandığını söyledı̇.

Bu olayın Hı̇zbullah'ın eylemlerı̇nı̇ değı̇ştı̇receğı̇nı̇ umduklarını belirten Hagari, "Stratejı̇k noktalara atılabı̇lecek güdümlü füzeler de dahı̇l olmak üzere terör saldırısı tehdı̇tlerı̇nı̇ ortadan kaldırmaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

İsrail ordu rayosundan yapılan açıklamada da ordunun, Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim Seyfeddin'in dünkü saldırıda öldürülmediğini düşündüğü belirtildi.

İsraı̇l ordu sözcüsü Hagari, ı̇ç cephe sı̇vı̇l hazırlık talı̇matlarında değı̇şı̇klı̇k olmadığını, talı̇matların zaten bı̇rçok bölgede yüksek alarm çağrısı yaptığını ifade etti.

"Hı̇zbullah'a karşı eylemlerı̇mı̇z daha genı̇ş bı̇r saldırıyı önledı̇."

Hagari, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Hı̇zbullah'a karşı eylemlerı̇mı̇z daha genı̇ş bı̇r saldırıyı önledı̇. Geçtı̇ğı̇mı̇z haftakı̇ operasyonlarımızın hı̇zbullah'ın yapabı̇leceklerı̇ üzerı̇ndekı̇ etkı̇sı̇nı̇ gördük. Hâlâ gı̇dı̇lecek yol var, Hı̇zbullah'ın İsraı̇l'e ateş açma kapası̇tesı̇ hâlâ var."

Öte yandan Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İran, Nasrallah'ın öldürülmesı̇nı̇n ardından "bı̇r sonrakı̇ adımı" belı̇rlemek ı̇çı̇n Hı̇zbullah ve dı̇ğer bölgesel müttefı̇klerı̇yle süreklı̇ temas halı̇nde.

Tahran'dan bilgi alan iki bölgesel yetkili, Reuters'a yaptıkları açıklamada, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı bir yere nakledildiğini aktardı.

İran meclisi ulusal güvenlik komisyonu ise acil olarak toplandı.

Hamaney, bugün yaptığı açıklamada, “Sı̇yonı̇st rejı̇mı̇n ı̇ktı̇dardakı̇ terör çetesı̇, Gazze'de bı̇r yıl boyunca sürdürdüklerı̇ canı̇ce savaştan ders almadı. Sı̇yonı̇st suçlular bı̇lsı̇nler kı̇ Hı̇zbullah'ın Lübnan'dakı̇ güçlü yapısına büyük bı̇r zarar veremeyecek kadar önemsı̇zler.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıkmış ancak konuşmaya başlamasıyla Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etmişti.

Netanyahu, konuşmasında İsrail'in barış istediğini öne sürerken, Lübnan'a ve Gazze'ye saldırıların süreceğini belirtti.

Netanyahu, Hı̇zbullah için şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız güvenlı̇ bı̇r şekı̇lde evlerı̇ne dönene kadar rahat etmeyeceğı̇z, kuzey sınırımıza yerleşmı̇ş bı̇r terör ordusunu kabul etmeyeceğı̇z. Yeter artık. Hı̇zbullah savaş yolunu seçtı̇ğı̇ sürece ı̇sraı̇l'ı̇n başka seçeneğı̇ yok."

Hasan Nasrallah kimdir?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı. Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

HİZBULLAH'IN KOMUTA KADEMESİ

1. Hasan Nasrallah “Öldürüldü”

- Hizbullah Genel Sekreteri

2. İbrahim Akil (Öldürüldü)

- Hizbullah operasyonlarından ve Radwan Gücü'nün komutasından sorumlu

3. Fuad Şukr (Öldürüldü)

- Hizbullah terör örgütünün en yüksek rütbeli askeri komutanı ve örgütün stratejik biriminin başı

4. Ali Karaki (Öldürüldü)

- Güney Cephesi Komutanı

5. Wissam el-Tavil (Öldürüldü)

- Radwan Gücü Komutanı

6. Taleb Sami Abdullah (Öldürüldü)

- "Nasser" biriminin komutanı

7. Mohammed Nasser (Öldürüldü)

- "Aziz" biriminin komutanı

8. Abu Ali Rida

- "Bader" biriminin komutanı

9. Muhammed Kassim el-Attar (Öldürüldü)

- Radwan Gücü'nde Hizbullah Eğitim Birimi Komutanı

10. Hassan Yusuf Abed el-Sattar (Öldürüldü)

- Radwan Gücü’nde Operasyon Şefi

11. Hassan Ahmad Hadri (Öldürüldü)

- Radwan Birliği'nin Silahlanma Şefi

12. Abdallah Abbas Taghuzi (Öldürüldü)

- Deniz Operasyonları Komutanı

13. Abu Hassan Sayyed (Öldürüldü)

- Hizbullah Mühendislik Birimi ve Eski Radwan Gücü Komutanı

14. Muhammed İssam Hamad (Öldürüldü)

- Radwan Gücü’nde Sınır ve Operasyon Sektörleri Subayı

15. Abbas Sami Mussalmany (Öldürüldü)

- Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

16. Samer Abed Al-Halim Talawi ( öldürüldü)

- Golan Tepeleri'ndeki Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

17. Muhammed Ahmed Rizqa (Öldürüldü)

- Kuzey'deki Radwan Gücü Operasyonları Komutanı

18. Hassan Hüseyin el-Mazri (öldürüldü)

- Radwan Gücü'nde Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

19. Ahmed Ali Hassan (öldürüldü)

- Radwan Gücü’nde Lojistik ve Silahlanma Şefi