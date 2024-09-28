Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı

Kripto borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, dört ay sonra cezaevinden çıktı.

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Dünyanın en büyük kripto borsası olarak bilinen Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) dört ay sonra cezaevinden çıktı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu, Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri nedeniyle dört ay sonra 27 Eylül'de federal hapishaneden serbest bırakıldığını bildirdi.

CZ, geçen yıl kasım ayında kara para ve terör finansmanı iddialarından suçlu bulunmuş ve cezaevine girmişti. Ayrıca Binance'in CEO'luğundan da istifa etmişti.

Binance kurucusu, nisan ayında dört aylık cezasını çekmek üzere Dubai'den ABD'ye dönmeyi kabul etmişti.

Binance'ten yapılan açıklamada ise "CZ'nin ailesiyle birlikte evde olacağından dolayı çok mutluyuz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Binance'i yönetmiyor ya da işletmiyor olsa da, bundan sonra ne yapacağını görmek için heyecanlıyız.” denildi.

Binance ve CZ hakkında geçen yıl kasım ayında ABD'de bir dava açılmıştı. Dava neticesinde Binance kara parayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödemişti. CZ de 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti ancak davadan kişisel serveti etkilenmemişti.

Yaklaşık 60 milyar dolar net serveti olduğu tahmin edilen CZ'nin ABD'de hapis cezasına çarptırılan en zengin kişi olduğu biliniyor.

CZ'nin halen yüzde 90 ile Binance'in çoğunluk hissesini elinde tuttuğu tahmin ediliyor.