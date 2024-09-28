BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Yeni işe başlayanlar için güzel haber! Resmi Gazete'den duyuruldu!

Yeni işe başlayanlar için güzel haber! Resmi Gazete'den duyuruldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle yerel asgari kurumlar vergisinden istisna ve indirimlere kadar birçok başlıkta düzenlemeye gidildi. Asgari ücretli çalışanlar için vergi düzenlemesi yapıldı. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan aşağı olamayacak.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise söz konusu takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Geçici vergi dönemlerinde de asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak.

Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak

Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak. Mevcutta yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak.

Değişiklikle, bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakıldı.

İştirak kazançları, emisyon primi, teknokent kazançları ve serbest bölge kazanç istisnaları ile AR-GE ve tasarım indirimleri kapsam dışında olacak.

Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak, gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirleri asgari vergiye tabi olmayacak.

Türkiye'nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Bu vergi oranı reel sektör için yüzde 25, banka ve finans kurumlarında yüzde 30, ihracat yapan firmalarda yüzde 20, halka açık şirketlerde yüzde 23, imalatçılarda yüzde 24 olacak.

Banka ve finans kurumlarında olduğu gibi yap-işlet-devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 25 yerine yüzde 30 kurumlar vergisi alınacak.

Fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna tutuldu. Bu kapsamda 1 Ocak 2025'ten itibaren elde edilecek kazançlar için bu istisna kar dağıtım şartına bağlanıyor.

İstisnadan faydalanılabilmesi için gayrimenkul gelirlerinin yüzde 50'sinin dağıtılması gerekecek.

Böylece, istisna kazancın yüzde 50'si ortaklara dağıtıldığında kar paylarını alanlardan gelir ve kurumlar vergisi alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı, Hatay Valiliğini ziyaret etti
Bakan Yumaklı, Hatay Valiliğini ziyaret etti
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi
ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi
Sıfır Atık Projesi Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor! Bakan Murat Kurum: Pilot ilçeler 7 bölgeye yayılacak
Sıfır Atık Projesi Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor! Bakan Murat Kurum: Pilot ilçeler 7 bölgeye yayılacak
CHP'nin kedisi Şero öldü
CHP'nin kedisi Şero öldü
Şimşek: Yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz
Şimşek: Yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Erken seçim söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Erken seçim söz konusu değil
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara “Mercek-26” operasyonu!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara “Mercek-26” operasyonu!
Kurumlar vergisi ile ilgili birçok başlıkta düzenleme yapıldı
Kurumlar vergisi ile ilgili birçok başlıkta düzenleme yapıldı