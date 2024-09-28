BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Hizbullah'ın yeni lideri Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Haşim Seyfeddin mi olacak?

Hizbullah'ın yeni lideri Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Haşim Seyfeddin mi olacak?

Hizbullah'ın yeni lideri Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Haşim Seyfeddin mi olacak?

Abone ol

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Seyyid Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyor.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." 

Hizbullah da ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldüğünü doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, "Savaşa devam edeceğiz" denildi. Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Seyyid Haşim Seyfettin, örgütün başına geçmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Seyfettin'in Beyrut'taki saldırının ardından hayatta olduğunu düşündüklerini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mark Zuckerberg'in Wi-Fi şifresi sızdı: Takıntısı ifşa oldu!
Mark Zuckerberg'in Wi-Fi şifresi sızdı: Takıntısı ifşa oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni reform paketlerini devreye alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni reform paketlerini devreye alacağız
İstanbul Valiliği duyurdu! Dikkat sıcaklık 8 derece birden düşecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Dikkat sıcaklık 8 derece birden düşecek
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 şüpheli yakalandı
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 şüpheli yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Ali Yerlikaya şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Emekli maaşlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama! Yeni emeklilik sistemi mi geliyor?
Emekli maaşlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama! Yeni emeklilik sistemi mi geliyor?
Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı
Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı
Yeni işe başlayanlar için güzel haber! Resmi Gazete'den duyuruldu!
Yeni işe başlayanlar için güzel haber! Resmi Gazete'den duyuruldu!
Bakan Yumaklı, Hatay Valiliğini ziyaret etti
Bakan Yumaklı, Hatay Valiliğini ziyaret etti
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi
ASAL'dan 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi