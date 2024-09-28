Hizbullah'ın yeni lideri Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Haşim Seyfeddin mi olacak?

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Seyyid Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyor.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük."



Hizbullah da ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldüğünü doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, "Savaşa devam edeceğiz" denildi. Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Seyyid Haşim Seyfettin, örgütün başına geçmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Seyfettin'in Beyrut'taki saldırının ardından hayatta olduğunu düşündüklerini açıkladı.