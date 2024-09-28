Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

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Süper Lig’in 7. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ediyor.

Mücadele, saat 19.00’da RAMS Park’ta başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa maçı (CANLI SKOR)

Sezona fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, oynadığı altı maçın tamamını kazanarak 18 puanla zirvede yer alıyor.

Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde şu ana kadar bir galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgiyle 6 puan topladı ve haftaya 11. sırada başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Fall, Ribeiro, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Antonin Barak