Samsunspor – Göztepe maçında korku dolu anlar! Futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig’in7.haftasında oynanan Samsunspor – Göztepe maçında korkulu dolu anlar yaşandı. Göztepe forması giyen Solet, hava topu mücadelesinde Zeki Yavru ile kafa kafaya çarpıştı. Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig’de 7.hafta heyecanı Samsunspor ile Göztepe arasında oynanan maçla sürüyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında korku dolu anlar yaşandı.

Karşılaşmada Göztepeli Isaac Solet ve Samsunsporlu Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet’e ilk müdahaleyi yaptı. Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mücadele Solet’in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti. Solet oyundan çıkarken Matsuki oyuna dahil oldu. Zeki Yavru tedavisi sonrası oyuna döndü.