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Nasrallah suikastı sonrası Rusya'dan İsrail'e uyarı

Nasrallah suikastı sonrası Rusya'dan İsrail'e uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i Lübnan’daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

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İsrail’in dün Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü açıklaması dünyada yankı uyandırdı.

'İSRAİL'İN HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH'I ÖLDÜRMESİNİ KINIYORUZ'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i Lübnan’daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz” denildi.

Bakanlık ayrıca, “Bu zorlayıcı eylem Lübnan ve tüm Orta Doğu için daha da dramatik sonuçlar doğurabilir” ifadeleri kullanıldı.

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