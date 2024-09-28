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Galatasaray'da Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi

Galatasaray'da Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi

Galatasaray'da Osimhen, yaşadığı sakatlık sonucu ikinci yarıda yerini Mertens'e bıraktı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Galatasaray'ın ilk 2 golünü atan Victor Osimhen sakatlık yaşadı. 

İlk yarıda rakip kaleci Giannotis ile çarpışan Osimhen kısa süreli sakatlık yaşadı. Bir süre kenarda bekleyen yıldız oyuncu ilk yarıyı sahada tamamladı. 

Osimhen, kaleci Giannotis ile yaşadığı çarpışmadaki ağrıyı devre sonunda da hissedince ikinci yarıya çıkamadı. Nijeryalı golcü yerini Diries Mertens'e bıraktı.

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