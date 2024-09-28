Sallai: Bunlardan ders çıkarmalıyız

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Roland Sallai, alınan sonuçtan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'in 7, haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmayı değerlendiren sarı kırmızılı oyuncu Roland Sallai,

İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız

şeklinde konuştu.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Galatasaray taraftarına parantez açan Roland Sallai, "Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.