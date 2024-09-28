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Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...

Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Korkulardan dolayı değişiklik yaptık"

"En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık."

"Rakibi maça ortak ettiler"

"3-1'den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler."

"Kendi hatalarımı biliyorum"

"Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu."

"Bu ikili forveti kullanacağız"

"Mauro Icardi'nin hareketliliği iki forvette önemliydi. Hem onun, hem de Victor Osimhen'in attığı gollerle oynadığımız sistemin doğru olduğunu gösterdik. İkinci yarı bunu yapamadık. İki forvetle daha önde ve daha doğru oynadık. İkinci yarı geriye gittik. Bu ikili forveti kullanacağız, üçlü savunma ve dörtlü savunma ile deneyeceğiz."

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