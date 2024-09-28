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Bakan Yerlikaya açıkladı: Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu bilgileri verdi;

''İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan; O. D.( Silah kullanan ), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A.(Şüphelilerle hareket eden), İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz!

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun. Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle''

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