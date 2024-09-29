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Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti

Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Gil Vicente'yi 5-1 yendi.

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Ligin 7. haftasında Benfica, Luz Stadı'nda ağırladığı Gil Vicente'yi 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.

Benfica'da bu sezon 4. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e yükseltti.

Sporting'in 21 puanla zirvede yer aldığı ligde puanını 16 yapan Benfica, maç fazlasıyla Porto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.

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