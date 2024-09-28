Joe Biden'dan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, ABD'nin Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli gruplara karşı İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirtti.

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İsrail, Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamı başka bir boyuta taşıdı..

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.

Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşındaki Nasrallah'ın dün Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ABD'den bir açıklama geldi.

"ADALET ÖLÇÜSÜ"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden Nasrallah'ın, İsrail'in hava saldırısı sonucu ölmesini "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü" şeklinde yorumladı.

Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı grup Hizbullah, 40 yıllık bir dönemde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E TAM DESTEK VURGUSU

Biden, Nasrallah'ın, 7 Ekim 2023 saldırılarından bir gün sonra Hamas ile birlikte İsrail'e karşı cephe aldığını belirten Biden, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini vurguladı.

"ABD ASKERİ BİRLİKLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRME TALİMATI VERDİM"

Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.

"AMACIMIZ DİPLOMATİK YOLLARLA HEM GAZZE'DE HEM LÜBNAN'DA ÇATIŞMALARI AZALTMAK"

Biden, şu ifadeleri kullandı:

Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz.

Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi.