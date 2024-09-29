BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükçekmece'de polisle çatışan şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti

Büyükçekmece'de polisle çatışan şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şüpheli silahla hayatına son verdi. İntihar eden şüphelinin çeşitli suçlardan 18 aranması olduğu tespit edildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için bu akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti
Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Joe Biden'dan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
Joe Biden'dan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
Bakan Fidan İsrail'in kirli planını açıkladı! Bunu istiyorlar
Bakan Fidan İsrail'in kirli planını açıkladı! Bunu istiyorlar
Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti
Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti
Sallai: Bunlardan ders çıkarmalıyız
Sallai: Bunlardan ders çıkarmalıyız
Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...
Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik