Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti

Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatının ele geçirildiği cipin sahibi CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.

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CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu.

Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.

Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtmişti.

Bulgaristan'a 125 kez gitmiş

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li vekil Ediz Ün, aracındaki kaçak ürünlerden haberinin olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti. Ancak Ün'ün aracından polis kontrolünden 40 dakika önce indiği ve Bulgaristan'dan da bu araçla ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Ün'ün, 20 Eylül'de saat 03.00'te yurt dışına çıktığı ve saat 15.00'te direksiyonunda Fatih A.'nın bulunduğu aracıyla döndüğü görüntülere ulaşıldı. Ün'ün aracının gümrükte aramaya tabi tutulmadığı görüldü. Bu arada CHP'li milletvekili Ün'ün bu yıl iki ayrı plakalı araçla 125 kez Bulgaristan'a gittiği öğrenildi.