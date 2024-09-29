BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  POLİTİKA

Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti

Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti

Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatının ele geçirildiği cipin sahibi CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.

Abone ol

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu.

Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.

Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtmişti.

Bulgaristan'a 125 kez gitmiş

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li vekil Ediz Ün, aracındaki kaçak ürünlerden haberinin olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti. Ancak Ün'ün aracından polis kontrolünden 40 dakika önce indiği ve Bulgaristan'dan da bu araçla ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Ün'ün, 20 Eylül'de saat 03.00'te yurt dışına çıktığı ve saat 15.00'te direksiyonunda Fatih A.'nın bulunduğu aracıyla döndüğü görüntülere ulaşıldı. Ün'ün aracının gümrükte aramaya tabi tutulmadığı görüldü. Bu arada CHP'li milletvekili Ün'ün bu yıl iki ayrı plakalı araçla 125 kez Bulgaristan'a gittiği öğrenildi.

İlgili Haberler
CHP'li milletvekilinin aracından çıktı! Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Joe Biden'dan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
Joe Biden'dan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
Bakan Fidan İsrail'in kirli planını açıkladı! Bunu istiyorlar
Bakan Fidan İsrail'in kirli planını açıkladı! Bunu istiyorlar
Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti
Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti
Sallai: Bunlardan ders çıkarmalıyız
Sallai: Bunlardan ders çıkarmalıyız
Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...
Okan Buruk: Kendi hatalarımı biliyorum...
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Bakan Yerlikaya açıkladı: Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı