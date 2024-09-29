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İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi

İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah lideri Nasrallah’a düzenlenen suikast sonrası yaptığı açıklamada “İşimiz bitmedi, zorlu günler önümüzde” dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a düzenlenen suikast sonrası açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebilecek tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi ve ilerleyen günlerin zorlu olacağını belirtti.

Hizbullah liderinin “terörist” olduğu görüşünü dile getiren Netanyahu, “Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirmek için gerekli bir adımdı" dedi.

İsrail Başbakanı, “İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var” ifadesini kullandı.

Netanyahu Tahran’ı da uyararak "Bize saldıranlara biz de saldıracağız. İran'da veya Orta Doğu'da İsrail'in erişemeyeceği hiçbir yer yok ve bugün bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz” diye konuştu.

Nasrallah'ın öldürülmesi

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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