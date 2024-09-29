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İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 8 aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletin, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ilk 8 aydaki motosiklet kazalarıyla ve bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Yerlikaya, "2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu, bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

19-26 Eylül'de 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğerleriyle toplam 474 bin 317 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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