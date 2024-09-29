Kasımpaşa'nın lehine penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında iki penaltı kararı çıktı, birisi VAR'da iptal edildi. Diğer penaltıyı ise VAR incelemesi sonucu geldi. Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programındaki eski hakemler penaltı kararını doğru buldu.

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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçen Sarı-kırmızılı takım üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Kasımpaşa'nın 51. dakikada kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, ceza sahasına girmek isterken Ismail Jakobs'un müdahale ettiği top oyun alanı dışına çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı verdi.

VAR'daki Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, el olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti. Pozisyonun incelenmesi 3 dakika 40 saniye sürdü.

İlk kazandığı penaltı VAR ile iptal edilen konuk takım, bu kez penaltı elde etti.

Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde arka direğe hareketlenen Fall'ın kafa vuruşunda top Jakobs'tan sekerek kornere gitti. Pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır korneri işaret etti.

Kasımpaşalı futbolcular el itirazlarında bulunurken pozisyon yine yaklaşık 4 dakika incelendi. Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden inceleyen Çakır, Jakobs'un meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında da maçın tartışmalı pozisyonlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

Penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.

Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!

Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.