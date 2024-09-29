Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olduğu öğrenilmişti. Polis katilinin daha önce işlediği suçlara rağmen hapiste olmaması adalete olan güveni sarsmıştı. Geçti'nin cinsel istismar suçuyla yargılandığı ve beraat ettiği davanın detayları pes dedirtti.
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti'nin 'aramızda nasıl dolaşabiliyor' sorusunun yanıtı suçlardan biriyle ilgili yargılamada gün yüzüne çıktı.
Tarihler 2021 yılının kasım ayını gösterdiğinde emniyete 'kadına şiddet' konulu bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir oto galeriye giden ekipler Aynur Ş.'yi (34) gördü. İddiaya göre Aynur Ş. hayat kadınıydı.
O dönem 16 yaşında olan Yunus Emre Geçti, "para verdim benimle olmak zorundasın" dedi. Ancak kadın istemedi. Bunun üzerine kadına zorla dokunmaya başladı. Kadını odaya kilitleyip darp etti.
Aynur Ş. anahtarı bulup kaçmaya çalıştı ancak Geçti tekrar odaya götürüp darp etmeye devam etti. Kadın polisi arayacağını söylediğinde ise saldırgan telefonu alıp fırlattı. Kadın her kaçmaya çalıştığında darp edildi. Yunus Emre Geçti'nin arkadaşları da olay yerine geldi. Daha sonra da polis ekipleri.