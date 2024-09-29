BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

|
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olduğu öğrenilmişti. Polis katilinin daha önce işlediği suçlara rağmen hapiste olmaması adalete olan güveni sarsmıştı. Geçti'nin cinsel istismar suçuyla yargılandığı ve beraat ettiği davanın detayları pes dedirtti.

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

 İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti'nin 'aramızda nasıl dolaşabiliyor' sorusunun yanıtı suçlardan biriyle ilgili yargılamada gün yüzüne çıktı.

112
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

Tarihler 2021 yılının kasım ayını gösterdiğinde emniyete 'kadına şiddet' konulu bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir oto galeriye giden ekipler Aynur Ş.'yi (34) gördü. İddiaya göre Aynur Ş. hayat kadınıydı.

212
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

O dönem 16 yaşında olan Yunus Emre Geçti, "para verdim benimle olmak zorundasın" dedi. Ancak kadın istemedi. Bunun üzerine kadına zorla dokunmaya başladı. Kadını odaya kilitleyip darp etti.

312
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

Aynur Ş. anahtarı bulup kaçmaya çalıştı ancak Geçti tekrar odaya götürüp darp etmeye devam etti. Kadın polisi arayacağını söylediğinde ise saldırgan telefonu alıp fırlattı.  Kadın her kaçmaya çalıştığında darp edildi. Yunus Emre Geçti'nin arkadaşları da olay yerine geldi. Daha sonra da polis ekipleri.

412