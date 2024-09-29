Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış

Aynur Ş. anahtarı bulup kaçmaya çalıştı ancak Geçti tekrar odaya götürüp darp etmeye devam etti. Kadın polisi arayacağını söylediğinde ise saldırgan telefonu alıp fırlattı. Kadın her kaçmaya çalıştığında darp edildi. Yunus Emre Geçti'nin arkadaşları da olay yerine geldi. Daha sonra da polis ekipleri.