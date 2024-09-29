BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi

Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi

Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 1440 lira para cezası uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Olayın 28 Eylül'de Pendik'te meydana geldiğini belirleyen ekipler, beton mikserinin sürücünün S.Ç. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayoluna düşecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden 1440 lira para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz
Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti
Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
Kasımpaşa'nın lehine penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Kasımpaşa'nın lehine penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Prof. Dr. Şenol Babuşcu duyurdu: ATM'lerde yeni dönem! 2025 yılından itibaren...
Prof. Dr. Şenol Babuşcu duyurdu: ATM'lerde yeni dönem! 2025 yılından itibaren...