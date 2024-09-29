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Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti

Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında asılsız haber hazırlayan muhabir İsmail Arı'ya “dur” dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, avukatları aracılığıyla Ankara Adliyesi’ne başvurdu.

Avukatlar, iftira atmakla suçladığı muhabir İsmail Arı ile aynı yalanları alıntılayarak yayımlayan internet sitelerine erişim engeli istedi.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hakimliği, RTÜK Başkanı Şahin’in gerekçelerini haklı buldu.

Asılsız haberle RTÜK Başkanı Şahin’in kişilik haklarının ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, hukuka aykırı internet içeriklerinin kaldırılmasına karar verdi.

Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu habere yer veren internet sitelerinin ilgili URL’lerine erişim engeli getirdi.

Tazminat davası açacak

Şahin, daha önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında yalan haber ve iftiraları yayan İsmail Arı isimli şahsa dava açacağını duyurmuştu. Şahin’in haberi yapan İsmail Arı isimli şahıs hakkında ceza ve tazminat davası açacağı da öğrenildi.

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