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İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı

İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı

Lübnan ordusu, İsrail'in ülke vatandaşları arasında bölünme yaşanması için gösterdiği çabalara karşı milli birliğin korunması çağrısında bulundu.

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Lübnan ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ülkenin, tarihindeki "en tehlikeli ve hassas" dönemden geçtiğini belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ve 1000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarına dair "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve tahribat planlarını uygulamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iç barışa zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Lübnan ordusu, ayrıca vatandaşlardan ordunun aldığı tedbirlere olumlu karşılık verme ve ülkenin tek güvencesi olarak kaldığı ifade edilen milli birliğe uygun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

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