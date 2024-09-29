Nihat Kahveci Galatasaray'ın yeni transferini hedefe koydu: İlk uçakla yollasınlar

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı yorumladı. Kahveci, sert sözlerle eleştirdiği Galatasaraylı futbolcu için "Kolay kolay ben bunu kimseye demem ama kötü futbolcu. Şu an bilet baksınlar, ilk uçakla yollasınlar" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Dün, Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Sarı kırmızılıların 3-0 öne geçmesinin ardından yediği 3 golle 2 puan bırakması büyük eleştiri konusu oldu.

Nihat Kahveci, sarı kırmızılıların Kasımpaşa performansını değerlendirdi.

"TORREIRA NEDEN GİRMEDİ"

Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini sadece Torreira özelinde eleştiren Kahveci, "Oyuna girenler formda oyunculardı. Okan Buruk'a "Neden oyuna aldın?" demem. Girdiler, performans veremediler ama "Torreira neden girmedi?" derim. Kasımpaşa ipleri eline aldığında Torreira sahada olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Elias Jelert'e ayrı parantez açan Nihat Kahveci, Danimarkalı futbolcu için sert ifadeler kullandı.

NİHAT KAHVECİ: "JELERT'İ İLK UÇAKLA YOLLASINLAR"

Jelert'in kötü bir futbolcu olduğunu savunan Kahveci, "Ben kolay kolay kimseye bunu demem ama Jelert'e şu an bilet baksınlar, ilk uçakla yollasınlar. Gerçekten buranın oyuncusu değil, bu seviyenin oyuncusu değil, Galatasaray oyuncusu hiç değil" diyerek sözlerini noktaladı.