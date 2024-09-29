BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor

Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor

Fatih Altaylı, Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Akın'ın yorumculuk yaptığı Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'nun telefonunun incelenmeye alındığını belirterek "Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor. Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri “Az kaldı” şeklinde" dedi.

Abone ol

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullandı.

Olayın yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'a düzenlenen saldırıyla ilgili şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.

Olayla ilgili incelemeler sürerken Fatih Altaylı, yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı iddialara yer verdi.

"Murat Zorlu'nun telefonu incelemeye alındı, Fenerbahçeli yöneticilerin mesajları öne çıkıyor"

Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'nun telefonunun incelemeye alındığını belirten Altaylı, Fenerbahçeli iki yöneticiden gelen mesajların öne çıktığını belirtti.

Altaylı şunları kaydetti:

"Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın’ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor.

Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu’nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda.

Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor.

Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor.

Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri “Az kaldı” şeklinde.

Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen iki yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil. Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere “Abi hallettik” diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı
İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı
Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi
Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz
Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti
Birgün'ün yalan haberine yargıdan ilk karar çıktı RTÜK Başkanı harekete geçti
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi