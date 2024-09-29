Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor

Fatih Altaylı, Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Akın'ın yorumculuk yaptığı Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'nun telefonunun incelenmeye alındığını belirterek "Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor. Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri “Az kaldı” şeklinde" dedi.

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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullandı.

Olayın yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'a düzenlenen saldırıyla ilgili şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.

Olayla ilgili incelemeler sürerken Fatih Altaylı, yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı iddialara yer verdi.

"Murat Zorlu'nun telefonu incelemeye alındı, Fenerbahçeli yöneticilerin mesajları öne çıkıyor"

Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'nun telefonunun incelemeye alındığını belirten Altaylı, Fenerbahçeli iki yöneticiden gelen mesajların öne çıktığını belirtti.

Altaylı şunları kaydetti:

"Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın’ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor.

Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu’nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda.

Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor.

Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor.

Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri “Az kaldı” şeklinde.

Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen iki yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil. Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere “Abi hallettik” diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor."