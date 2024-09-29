Direksiyon sınavını geçemeyen kadının kocası görevliye saldırdı
Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darp eden şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.
Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.
Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darp etti.
Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.