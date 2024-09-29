Birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor! Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.