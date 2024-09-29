Birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor! Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı verdi. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, İstanbul'u saat vererek uyardı.
Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.
Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.