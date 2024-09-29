Gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı serbest bırakıldı

Mersin'in Mut ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve iki kişi serbest bırakıldı.Abone ol
Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.
Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 27 Eylül'deki açılış töreninde yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.