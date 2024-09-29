BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı serbest bırakıldı

Mersin'in Mut ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve iki kişi serbest bırakıldı.

Abone ol

Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 27 Eylül'deki açılış töreninde yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor - Fenerbahçe / Canlı
Antalyaspor - Fenerbahçe / Canlı
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Adana'da diş hekimi dehşeti yaşadı! Polis şüphelinin peşine düştü
Adana'da diş hekimi dehşeti yaşadı! Polis şüphelinin peşine düştü
Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
Direksiyon sınavını geçemeyen kadının kocası görevliye saldırdı
Direksiyon sınavını geçemeyen kadının kocası görevliye saldırdı
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedi çıkarıldı
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedi çıkarıldı
Fatih Erbakan'dan 'erken seçim' çıkışı
Fatih Erbakan'dan 'erken seçim' çıkışı
Ankara'da komşuların 'halı çırpma' tartışması cinayet getirdi
Ankara'da komşuların 'halı çırpma' tartışması cinayet getirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz"
O ülkeden Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yolda! Cevdet Yılmaz duyurdu
O ülkeden Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yolda! Cevdet Yılmaz duyurdu
Ağrı'da kaza: Tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da kaza: Tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti