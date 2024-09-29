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Mourinho'dan Antalyaspor maçında ilginç tepki

Mourinho'dan Antalyaspor maçında ilginç tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golü sonrası dizüstü bilgisayardan pozisyonu gösterip yayıncı kuruluş kameralarının önüne koyarak itiraz etti ve bu hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi. Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu.

Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

(Görüntü beINsports'tan alınmıştır)

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