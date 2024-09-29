Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve lider Galatasaray'la arasındaki farkı 3'e indirdi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Thalisson Kelven (KK) kaydetti.

Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte puanını 16'ya yükselterek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek haftayı bay geçecek. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

90'Maç sonuna 7 dakika ilave edildi.

81'GOL! Fenerbahçe Thalisson'un kendi kalesine attığı golle 2. golü buldu.

78'Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho sarı kart gördü.

76'SAYILMAYAN GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle iki farklı üstünlüğü yakaladı ancak karar ofsayt.

75'Mert Yılmaz'ın sağ kanattan açtığı ortada oyuna yeni giren Van de Streek uzak köşeye doğru kafa vuruşu yaptı. Top az farkla dışarı gitti.

63'GOL! Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle maçta öne geçti. Antalyaspor atağa çıkarken topu kaybetti. Fred, bekletmeden pasını ileri Tadic'e gönderdi. Ceza sahasında topu alan Tadic'in kale yakınında vuruşunda top ağlarla buluştu.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'45+2: Fenerbahçe'de Dzeko savunmanın kaçırdığı topta ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Çektiği şut kaleci Piric'te kaldı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

42'Antalyaspor etkili geldi. Ceza yayının sağında topla buluşan Kaluzinski, bekletmeden şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

38'Amrabat'ın sağ kanatta Tadic'e verdiği topta Tadic ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı fakat savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

34'Sağ kanatta topla buluşan Tadic, sol ayağıyla içeri ortasını gönderdi. Kaleci Kenan Piric, iki hamlede topu kontrol etti.

29'Fenerbahçe'de Çağlar'ın baskı altında kalması ile Antalyaspor'lu futbolcular topa sahip oldu. Djenepo'nun çektiği şutta top savunmadan geri döndü.

25'Maçta tempo bu bölümde düşük.

20'Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ceza alanı dışından nefis bir şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12'DİREK! Antalyaspor gole çok yaklaştı! Kaluzinski'nin sert vuruşunda direkten dönen top kaleci Livakovic'te kaldı.

9'Antalyaspor'da kornerden gelen topa Veysel kafayı vurdu. Livakovic gole izin vermedi.

4'Antalyaspor kalesinde müthiş bir karambol yaşandı! Sağ kanattan gelen ortada kaleci topu çeldi. Savunmadan seken top direğe çarptı ve Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski kötü bir vuruş yaptı. Top kaleye yöneldi ancak son anda savunma topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'le

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanskİ, Tadic, Maximin, Dzeko

Fred yedek kulübesinde yer alıyor

Fenerbahçe'de Fred, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlıyor.