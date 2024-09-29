Szymanski kaçırdı, Mourinho çılgına döndü

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta, Sebastian Szymanski'nin kaçırdığı net fırsat sonrası teknik direktör Jose Mourinho itiraz ederek saha içine girdi. Yedek kulübesindeki oyuncular Mourinho'yu sakinleştirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Müsabakanın ilk dakikasında Sebastian Szymanski, net fırsatı gole çeviremedi. Bu pozisyon ardından teknik direktör Jose Mourinho çılgına döndü.

Mourinho, son maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.

İnanılmaz anlar

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile net fırsattan yararlanamadı. Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak için doğru pozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ancak top ayağına dolandı ve vuramadı. Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi.

Mourınho çılgına döndü

Jose Mourinho, yedek kulübesinden pozisyonun tekrarını izledikten sonra çizgiden çıkan pozisyona gol verilmediği için çılgına döndü.

İtiraz ederek saha içine giren Mourinho'yu yedek kulübesindeki oyuncular sakinleştirdi.