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Eyüpspor evinde hata yapmadı

Eyüpspor evinde hata yapmadı

Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. İkas Eyüpspor'un gollerini Emre Akbaba ve Thiam kaydederken, Gaziantep FK'nin son golü Emre Taşdemir'den geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

48. dakikada Saiz'in rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol çaprazdan ortasında altıpasın gerisinden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

65. dakikada İkas Eyüpspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Dubois'nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 2-1

79. dakikada İkas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Chatzigiovanis, sol kanattan atağa katılan Umut Meraş'a ulaştırdığı topu ceza sahası önünde yine aynı isimden aldı. Chatzigiovanis, yay üzerinden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda Thiam'ı gördü. Thiam'ın sert şutunda top filelere gitti: 3-1

90+4. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına Ogün Özçiçek'in attığı uzun topa hareketlenen Emre Taşdemir, ceza sahasına girerken sert şutuyla topu filelerle buluşturdu: 3-2

Karşılaşma, İkas Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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