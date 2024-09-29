Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bodrum ekibinin gollerini Seferi ve Puşcaş kaydederken, Adana Demirspor'un tek golü Gravillon'dan geldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi
54. dakikada, Sipay Bodrum FK'nin kazandığı kornerde, top savunma oyuncularından döndü. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
60. dakikadaki Adana Demirspor atağında Gravillon'un sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1
63. dakikada gelişen atakta Adana Demirsporlu oyuncu Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, topu kaleci Sousa kontrol etti.
74. dakikada ceza sahası önünden Seferi'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.
78. dakikada ceza sahasında kaleci Vedat Karakuş’un müdahalesiyle Dimitrov yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR kontrolü yapıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Seferi'nin kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü. Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
82. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşcaş'ın ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.