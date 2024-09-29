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İran'dan misilleme açıklaması: Uygun zamanda ve...

İran'dan misilleme açıklaması: Uygun zamanda ve...

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in suçlarına karşı İran'ın tepkisinin uygun zamanda ve kendi tercihine göre verileceğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İsrail’e muhtemel tepkisine ilişkin, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." ifadelerini kullandı.

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