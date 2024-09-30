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Real Madrid-Atletico Madrid derbisi 1-1 bitti Arda Güler oynadı mı?

Real Madrid-Atletico Madrid derbisi 1-1 bitti Arda Güler oynadı mı?

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı.

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LaLiga'nın 8. haftasında oynanan Madrid derbisinde Civitas Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, 64. dakikada Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Angel Correa, 90+5. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid'de Marcos Llorente, 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, mücadelede yedekler arasında yer aldı.

Bu sonuçla lig ikincisi Real Madrid 18, üçüncü basamaktaki Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi.

Öte yandan Real Madrid'in golünün ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya attığı maddeler nedeniyle karşılaşma 68. dakikada duraksadı. Sahaya atılan maddeler sonrasında hakem, önce statta anons yaptırdı, daha sonra da takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler ve futbolcular, yaklaşık 20 dakikalık aradan sonra sahaya dönerek karşılaşmayı tamamladı.

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