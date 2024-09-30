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Ahmet Çakar'dan Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonla ilgili iddiası olay oldu: Yayıncı kuruluştaki çakalın biri

Ahmet Çakar'dan Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonla ilgili iddiası olay oldu: Yayıncı kuruluştaki çakalın biri

Eski hakem Ahmet Çakar, Dzeko'ya yapılan hareketin kemiksiz penaltı olduğunu ve yine Dzeko'nun attığı golün ofsayt olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa işaret eden Çakar, "Orada çakalın biri kim olur bilmem acaba VAR hakemine Dzeko-Veysel Sarı pozisyonunun yer kamerasını verdi mi?" diye sordu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yendi. Maça hakem kararları damga vurdu.

Tüm hakem otoritelerinin "net penaltı" dediği Dzeko'nun düşürülmesine "devam" diyen hakem Cihan Aydın eleştiri konusu oldu.

Eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında tartışılan pozisyonları değerlendirdi. 

Dzeko'ya ceza sahasında yapılan hareket için "Tartışmasız kemiksiz penaltı. Ayaktan götürüyor. Veysel Sarı sağ ayağıyla Dzeko'nu sol ayak bileğine kavalına doğru bozucu düşürücü hamle yapıyor" dedi.

Hakem Cihan Aydın'ın pozisyonu görmese bile VAR hakemi Alper Çetin'in müdahale etmesi gerektiğini belirten Çakar, daha büyük tehlikenin yayıncı kuruluşun VAR'a gönderdiği görüntüler olduğunu savundu.

"Fener'e operasyon yapıldı"

Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü için "Allah benim belamı versin. Bu pozisyon ofsayt değil. Bu akşam Fener'e VAR hakemi veya VAR operatörü veya adını bilmediğimiz yayıncı kuruluştaki bir çakal tarafından operasyon yapıldı. Velev ki ofsayt bu kadar çabuk oyun başlamaz. Mourinho buna uyandı" diyen Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

İptal edilen golde simülasyonu ne zaman yaptı?

"Bu akşamki hakemi hiç beğenmedim. Bu akşam VAR hakemini direk sorumluluğa atmam. İşin içinde yayıncı kuruluşta fetbazlık var. Kurumsal kimliği tenzih ederim. Orada çakalın biri kim olur bilmem acaba VAR hakemine bir, Dzeko-Veysel Sarı pozisyonunun yer kamerasını verdi mi? İki, Dzeko'nun ofsayt diye iptal edilen golde simülasyonu ne zaman yaptı? Hakeme topa vurmayı geç mi erken mi gösterdiler. Bu işin içinde hinlik var. Benim görüşüm ofsayt değil sol bek bozuyor. " 

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