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Acun Ilıcalı'dan sert tepki: Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz

Acun Ilıcalı'dan sert tepki: Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçlardaki gariplikleri videolar ile federasyona ileteceklerini belirten Ilıcalı, "Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 seniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun incelenmesi, bizde "Hadi başlayın" olması çok garip şeyler" dedi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi.

Eleştirilen hakem Cihan Aydın'ın kararları ve VAR odasıyla ilgili Ilıcalı, şunları söyledi: 

"Yönetici arkadaşlarımla konuştum. Tam değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiklerimizi bir araya getirip açıklama yapacağız. Bunu bir iki gün içinde yapacağız. Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu bilsin, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz."

"İKİ GÜN İÇİNDE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Federasyonumuza güveniyoruz, niyeti gayet iyi. Olan gariplikleri onlarla paylaşayacağız. Videoları ileteceğiz. Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 seniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun incelenmesi, bizde "Hadi başlayın" olması çok garip şeyler. Pozisyonları inceleyelim. Ondan sonra da bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. İki gün içinde açıklama yapacağız."

"MAĞLUBİYET ALMAYACAĞIZ DEMEDİK, ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEDİK"

"Taraftarımız şunu bilsin, biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, biz bir maçla yıkılmayız. Biz Fenerbahçe'yiz. Mağlubiyet almayacağız demedik, şampiyon olacağız onun için bu yola çıktık dedik. Bir mağlubiyet alınca bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı, ulaşamayacaklar. Biz hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla birlikte iyi günler bizi bekleyecek."

"HERKES PUAN KAYBI YAŞAYACAK"

"Bize süre verin. Genel bir futbol değerlendirmesi yapmaya gelmedim. Çok mutluyuz, yolumuzda ilerliyoruz. Futbol bu, herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez sanmasın. Uzun bir maraton, ipi göğüsleyen olmak istiyoruz."

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