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Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 23 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 23 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu-30 operasyonları kapsamında, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde "Kuyu-30" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, 31 Aralık 2023'te Sultangazi'de yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin de öldüğü olay ile haziran ile eylül ayları arasında Bakırköy'deki rüşvet, farklı tarihlerde Ataşehir, Bağcılar ve Sultangazi'deki iş yerlerine silahlı saldırı, 15 Ekim'de ise Eyüpsultan'daki bir iş yerine el bombalı saldırı eylemlerine karıştıklarını aktardı.

Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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