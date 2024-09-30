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Kars'ta 18 yaşındaki Sıla'yı 30 yaşındaki kocası öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kars'ta 18 yaşındaki Sıla'yı 30 yaşındaki kocası öldürdü

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Katil koca, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

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